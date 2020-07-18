Germencik Belediyesi yöresel ürünler mağazasını hizmete açtı - Son Dakika

Germencik Belediyesi yöresel ürünler mağazasını hizmete açtı

Germencik Belediyesi, kendi ürettiği ürünlerin yer alacağı İNYA adlı mağazasını açtı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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