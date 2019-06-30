Germencik Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzaladı
34 dakika önce
Germencik Belediyesi ile Tüm Yerel Yönetim Çalışanları Sendikası (Tüm Yerel-Sen) arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.
Germencik
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 10:01 Kaynak: İHA
Belediyesi ile Tüm Yerel Yönetim Çalışanları Sendikası (Tüm Yerel-Sen) arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.
Germencik Belediye Başkanlığı makamında gerçekleşen imza töreninde Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş
, Belediye Başkan Yardımcısı Muttalip
Özsemerci, Tüm Yerel-Sen Aydın
Şube Başkanı Çağatay Çatal, İlçe Temsilcisi Ergün Er bulundu.
Tüm Yerel-Sen Aydın Şube Başkanı Çağatay Çatal; "Tüm Yerel-Sen Aydın Şubesi olarak Germencik Belediyemiz memurlarını kapsayan toplu iş sözleşmemizi imzaladık. Belediyemiz ve sendika üyelerimize hayırlı olmasını diliyorum. Başkanımız Fuat Öndeş, belediye yönetimimize ve belediye personelimize gösterdikleri ilgiden dolayı çok teşekkür ederim" dedi.
Emeğin ve emekçinin yanında olduklarını belirten Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş; "İmzalamış olduğumuz bu sözleşme ile çalışanlarımızın kendilerini daha güvence altında hissedecekleri ve huzurlu bir ortam içerisinde çalışacaklarına inanıyorum. Bizler her zaman en iyisi olması için çabalıyor ve çalışıyoruz. Hepimize hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu. - AYDIN
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