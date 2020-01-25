Germencik Belediyesinden deprem bölgesine yardım için kampanya - Son Dakika

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Germencik Belediyesinden deprem bölgesine yardım için kampanya
6 saat önce
Elazığ'da meydana gelen 6.8 Şiddetindeki Deprem nedeniyle Bölgede yaşanan felaketten dolayı Bölge Halkına Germencik Belediyesinden yardım Kampanyası başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 08:18 Kaynak: AA
Elazığ'da meydana gelen 6.8 Şiddetindeki Deprem nedeniyle Bölgede yaşanan felaketten dolayı Bölge Halkına Germencik Belediyesinden yardım Kampanyası başlatıldı.
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