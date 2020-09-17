Germencik Belediyesinden kan bağışı kampanyası - Son Dakika

Germencik Belediyesi tarafından kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Türk Kızılayı, gerçekleştirilen iş birliği çerçevesinde Germencik Belediyesi önüne çadır kurdu. Kan bağışı için gelen vatandaşların ateşleri ölçülüyor ardından gerekli sağlık kontrollerinin ardından kan alma işlemi yapılıyor.

Vatandaşların yanı sıra Germencik Belediye Başkan Vekili Mehmet Condur da Türk Kızılayına kan bağışladı.

Condur, AA muhabirine, kan bağışının vücut sağlığı için de gerekli olduğunu belirtti.

Kan vermenin hiçbir sakıncasının olmadığını dile getiren Condur, "Halka örnek olması açısından Türk Kızılayı ile çalışma yaptık. Kan stoklarının dolu olması gerekiyor. Yeri gelir herkes için kan ihtiyacı ortaya çıkabilir. Bu düşünceden hareketle tüm vatandaşlarımızın kan bağışına destek olmalarını bekliyoruz." diye konuştu.