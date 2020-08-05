Germencik'de dumansız hava sahası denetimi - Son Dakika

Aydın'ın Germencik ilçesinde iş yerlerinde dumansız hava sahası denetimi yapıldı.

Germencik Kaymakamı Ayhan Işık, İlçe Emniyet Müdürü Dündar Özel ve İlçe Sağlık Müdürü İsa Baran'ın da katıldığı denetimlerde Işık, kurallara uyan vatandaşlara teşekkür etti.

Vatandaşlara sigaranın zararlarını anlatan Işık, sosyal mesafe ve maske konusunda uyarılarda bulunup, maskesi bulunmayan kişilere maske hediye etti.

Işık, denetimlerin ardından yaptığı açıklamada, tütün kullanan kimseye rastlamadıklarını belirtti.

Amaçlarının kapalı yerlerde tütün kullanılmaması için toplumsal bir farkındalık oluşturmak olduğunu vurgulayan Işık, denetimlerin sürdüğünü bildirdi.