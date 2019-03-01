Germencik'de Otomobil Hırsızlığı

Aydın'ın Germencik ilçesinde otomobil hırsızlığı yaptığı iddia edilen 6 kişi gözaltına alındı.

Aydın'ın Germencik ilçesinde otomobil hırsızlığı yaptığı iddia edilen 6 kişi gözaltına alındı.



Ortaklar Mahallesinde otomobil hırsızlığı yaptığı öne sürülen şahısların adreslerine operasyon düzenlendi, B.Y, M.A, C.K, Y.Ü, G.Ü. ve G.Ö. gözaltına alındı.



İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.Y tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı Ocak'ta 23 Milyona Dayandı

Sürücünün Çarpıp "Ne Olur Ölme" Diye Başında Ağladığı Genç Kız Yaşamını Yitirdi

Son Dakika! Araç Sahiplerine Kötü Haber! LGP'ye Zam Geldi

"Yeğenimle Birlikte Olmuşsun, Benimle de Birlikte Olacaksın" Mesajı Cinsel İstismarı Ortaya Çıkardı