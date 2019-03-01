Son Dakika Haberleri: Germencik'de Otomobil Hırsızlığı

Germencik'de Otomobil Hırsızlığı

54 dakika önce

Aydın'ın Germencik ilçesinde otomobil hırsızlığı yaptığı iddia edilen 6 kişi gözaltına alındı.

Germencik'de Otomobil Hırsızlığı, System.String[]
Aydın'ın Germencik ilçesinde otomobil hırsızlığı yaptığı iddia edilen 6 kişi gözaltına alındı.

Ortaklar Mahallesinde otomobil hırsızlığı yaptığı öne sürülen şahısların adreslerine operasyon düzenlendi, B.Y, M.A, C.K, Y.Ü, G.Ü. ve G.Ö. gözaltına alındı.

İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.Y tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 06:03 Kaynak: AA

Ortaklar, Aydın, Germencik, Güncel
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