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Germencik demokrasiye sahip çıktı

33 dakika önce

Germencik Kaymakamlığı ve Germencik Belediyesi ortaklığında 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma programı düzenlendi.

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Germencik Kaymakamlığı ve Germencik Belediyesi ortaklığında 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma programı düzenlendi.

Programa katılanlar arasında Germencik Kaymakamı Ayhan Işık, Belediye Başkanı Fuat Öndeş, Emniyet Müdürü Korhan Özmenlikan, Milli Eğitim Müdürü Kemal Çiftçi, İlçe Jandarma Komutan Vekili Burhan Algül, İlçe Tarım Müdürü Turan Dursun, İlçe Müftüsü Recep Çalışkan, siyasi parti temsilcileri ve belediye meclis üyeleri katıldı.

Program Cumhuriyet Meydanı'ndan Mehter takımı eşliğinde halk ile birlikte yürüyüş yaparak Ali Şanlı Meydanı'na etkinliğin yapılacağı alana geçiş yapıldı.

Program akışı, Saygı duruşu, İstiklal Marşı, Semazen gösterisi, Şehitlerimiz için Kuran okunması ve dualar ile devam ederken, spor ve farklı dallarda dereceye girmiş öğrencilere ödülleri ve madalyaları dağıtıldı.

Yerel sanatçılarında sahne aldığı etkinlik sona erdikten sonra demokrasi nöbeti tutuldu. - AYDIN
Fuat Öndeş, Germencik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 03:54 Kaynak: İHA
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