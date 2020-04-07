Germencik'e dezenfekte tünelleri kuruldu - Son Dakika

Germencik'e dezenfekte tünelleri kuruldu
6 saat önce
Germencik Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kentin 4 farklı noktasına dezenfekte tüneli kurdu.
Germencik Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kentin 4 farklı noktasına dezenfekte tüneli kurdu.
Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, gazetecilere yaptığı açıklamada, daha önce belediye girişine koydukları dezenfekte tünelini, kent merkezinde 4 noktaya da yerleştirdiklerini söyledi.
İlçe genelinde hijyene önem verdiklerini dile getiren Öndeş, "Sokak ve caddeler belirli aralıklarla yıkanıyor. Bu salgından en az zararla çıkabilmek için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 03:42 Kaynak: AA
Son Dakika Koronavirüs testi pozitif çıkan 3 yaşındaki çocuk karantinaya alındı Son Dakika: Fransa'da koronadan ölenlerin sayısı 24 saatte 1427 artarak 10 bin 328'e yükseldi Son Dakika: Koronavirüste son durum: Dünya genelinde ölü sayısı 80 bini, vaka sayısı ise 1 milyon 400 bini aştı Bakan Koca: Koronavirüsle mücadelede Toplum Bilimleri Kurulu'nu oluşturduk