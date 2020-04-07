Germencik'e dezenfekte tünelleri kuruldu - Son Dakika

Germencik Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kentin 4 farklı noktasına dezenfekte tüneli kurdu.

Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, gazetecilere yaptığı açıklamada, daha önce belediye girişine koydukları dezenfekte tünelini, kent merkezinde 4 noktaya da yerleştirdiklerini söyledi.

İlçe genelinde hijyene önem verdiklerini dile getiren Öndeş, "Sokak ve caddeler belirli aralıklarla yıkanıyor. Bu salgından en az zararla çıkabilmek için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz." dedi.