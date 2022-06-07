Germencik Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri konser verdi - Son Dakika
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Germencik Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri konser verdi

07.06.2022 08:47
Germencik Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri konser verdi

Aydın'ın Germencik ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi tarafından "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlikleri kapsamında kursiyerler, konser verdi.

Aydın'ın Germencik ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi tarafından "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlikleri kapsamında kursiyerler, konser verdi.

Germencik Belediye Parkında düzenlenen etkinlikte çeşitli mesleklerden kadın kursiyerler, şarkılar seslendirdi.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Ali Ercedoğan, bu yıl açtıkları 150 kursta 4 bin 300 kursiyere eğitim verdiklerini belirterek, konserin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

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Kaynak: AA

Germencik, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Germencik Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri konser verdi - Son Dakika

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