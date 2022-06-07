Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Ali Ercedoğan, bu yıl açtıkları 150 kursta 4 bin 300 kursiyere eğitim verdiklerini belirterek, konserin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA

Germencik, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Germencik Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri konser verdi - Son Dakika

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