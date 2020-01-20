Germencik İlçe Emniyet Müdürü Özel göreve başladı - Son Dakika

Germencik İlçe Emniyet Müdürlüğüne atanan Dündar Özel göreve başladı.

Germencik İlçe Emniyet Müdürü Korhan Özmenlikan'ın Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğüne tayininin ardından bu göreve Dündar Özel getirildi.

Mesaisine başlayan Özel, Germencik'e en iyi şekilde hizmet edeceğini söyledi.

Vatandaşın can ve malını koruyup huzuru sağlayacaklarını aktaran Özel, hırsızlık ve uyuşturucu gibi olaylara karşı da mücadelelerin etkin şekilde süreceğini ifade etti.