Germencik'in pembe melekleri halktan büyük takdir topluyor - Son Dakika

Germencik'in pembe melekleri halktan büyük takdir topluyor

Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş'in sosyal belediyecilik ilkesi çerçevesinde hayata geçirdiği en büyük projelerinden birisi olan Germencik Belediyesi Sosyal Ağına (GESA) bağlı ekipler, kapı kapı dolaşarak halkın hizmetine koşuyor.

Germencik'in pembe melekleri halktan büyük takdir topluyor, System.String[]

Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş'in sosyal belediyecilik ilkesi çerçevesinde hayata geçirdiği en büyük projelerinden birisi olan Germencik Belediyesi Sosyal Ağına (GESA) bağlı ekipler, kapı kapı dolaşarak halkın hizmetine koşuyor.


Özellikle korona virüs ile mücadele sürecinde sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların tüm ihtiyaçlarına ve taleplerine istisnasız ve aksatmadan cevap veren GESA ekiplerinin bu üstün gayreti ve özverili çalışmaları halktan büyük takdir topluyor. Bu süreçte yardım kolisi dağıtımı, dezenfektan ve maske dağıtımları, sokağa çıkma kısıtlaması bulunan vatandaşların ilaç, market ve pazar alışverişleri, bilgilendirme ziyaretleri, esnaflara yönelik yapılan çalışmalara aktif olarak katılmaları ve gerekli koordinasyonu sağlamaları vb. gibi sayısız hizmete imza atan GESA ekipleri nöbetleşe olarak hafta sonları, resmi tatiller de dahil olmak üzere gündüz gece demeden yoğun bir tempo ile çalışıyor. Bunların yanı sıra giyim bankası ve ikinci el eşya projesi ile hayırsever vatandaşlarca bağışlanan kıyafet, ev eşyası, medikal malzemeler, oyuncak vb. gibi yardımları vatandaşlara ulaştırıyor.


Vatandaşlarla olan iyi iletişimleri ve gelen talepleri hızlıca yerine getirmeleri sebebiyle tamamı kadınlardan oluşan GESA ekiplerini halk, giydikleri pembe tişörtlerden dolayı pembe melekler olarak adlandırmış durumda. Sahada aktif olarak dolaşan ekipler ilçenin merkeze uzak mahalleleri de dahil olmak üzere görevlerini yerine getirmeye devam ediyor.


Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, sosyal belediyecilik çerçevesinde hayata geçirdiği örnek proje GESA'da görev yapan personeli üstün gayretlerinden dolayı tebrik ederek, özellikle son dönemde korona virüs mücadelesi kapsamında üstlendikleri misyonu başarıyla yerine getirmelerinden ve özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Öndeş, "Halkla iç içe, halk için bir belediyecilik anlayışıyla görevimizi sürdürüyoruz. Sosyal belediyecilik Germencik Belediyesi'nin ana ilkesidir. Dolayısı ile yaptığımız tüm çalışmaları sosyal belediyecilik ile sentezleyerek gerçekleştiriyoruz. GESA da bu anlamda hayata geçirdiğimiz önemli bir proje. Sadece ama sadece Germenciklilerin huzur ve mutluluğu için kurduğumuz GESA'nın yaptıklarıyla halktan aldığı olumlu geri dönüşler, bize güç ve motivasyon veriyor. Kıymetli GESa personelimize özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederim." dedi. - AYDIN

Fuat Öndeş, Germencik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.05.2020 07:11 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Germencik'in pembe melekleri halktan büyük takdir topluyor - Son Dakika

Son Dakika

Bu sahnede tacize uğradığını iddia etti! İşte unutulmayan skandallar Oyuncu Onur Saylak üçüncü kez baba oluyor Fenomen Murat Övüç'ün şöhret olmadan önce yaşadığı evin görüntüleri ortaya çıktı Eşinden yeni boşanan Buket Aydın'ın Emir Sarıgül'le fotoğrafı sosyal medyayı salladı Güzel oyuncu Şilan Makal ile Şener Özbayraklı evlendi Böbrek nakli olan Ferdi Tayfur yaşadıklarını anlattı: Çok uyuduğum için hastaneye gittim, böbrek yetmezliği olduğunu öğrendim Merve Boluğur: Bir erkekte en çok aura, saç rengi ve ses tonuna dikkat ederim Acun Ilıcalı, basketbol oyununda haksız yere itirazda bulunan Mert'i yemek ödülünden men etti Evlat acısı yaşayan Ebru Şallı'dan duygulandıran paylaşım: Çiçeğim bu sefer yavrusuyla açıyor Karantinada olan oyuncu Meryem Uzerli, Kur'an-ı Kerim okumaya başladı Danla Bilic, fotoğraflarının sansürlenip haber yapılmasına sert çıktı: Kimse bunu yapamaz Oyuncu Çağatay Ulusoy, Osmanlı dizisiyle ekrana dönüyor Efsane yarışma programı Çarkıfelek, Onur Büyüktopçu ile ekranlara dönüyor Sokağa çıkma yasağına takılan Hülya Koçyiğit, torunlarına hasret kaldı Şarkıcı Berksan, maskeli 3 kişilik ekiple sosyal mesafeli klip çekti
Eşini çocuklarının gözü önünde öldüren cani koca: Beni aldattı onun için kestim Eşini çocuklarının gözü önünde öldüren cani koca: Beni aldattı onun için kestim         
01:02
Maske takmanın zorunlu olduğu il sayısı 23'e yükseldi Maske takmanın zorunlu olduğu il sayısı 23'e yükseldi         
00:55
ABD'li firma koronavirüse karşı yüzde yüz etkili antikor geliştirdiklerini duyurdu ABD'li firma koronavirüse karşı yüzde yüz etkili antikor geliştirdiklerini duyurdu         
00:34
Gözaltına alınan Gözaltına alınan "Hanımağa" lakaplı Güniz Akkuş adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı         
00:28
ABD Donanması'na bağlı USS Theodere Roosevelt uçak gemisinde ikinci koronavirüs dalgası korkusu yaşanıyor ABD Donanması'na bağlı USS Theodere Roosevelt uçak gemisinde ikinci koronavirüs dalgası korkusu yaşanıyor         
00:05
İspanyol devi Barcelona Pique'nin boşluğunu Çağlar Söyüncü ile doldurmayı planlıyor İspanyol devi Barcelona Pique'nin boşluğunu Çağlar Söyüncü ile doldurmayı planlıyor         
23:58
15 ilde 16-19 Mayıs arasındaki sokağa çıkma yasağı başladı! İşte yasağın kapsamı ve açık olan yerler 15 ilde 16-19 Mayıs arasındaki sokağa çıkma yasağı başladı! İşte yasağın kapsamı ve açık olan yerler         
23:26
Milli futbolcu Arda Turan: Çalıştığım en iyi teknik direktör Fatih Terim Milli futbolcu Arda Turan: Çalıştığım en iyi teknik direktör Fatih Terim         
23:18
Batman Kozluk'ta AK Partili Belediye Meclis Üyesi silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti Batman Kozluk'ta AK Partili Belediye Meclis Üyesi silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti         
23:13
Kayseri'de dün ezan 4 dakika geç okununca vatandaşlar oruçlarını geç açtı Kayseri'de dün ezan 4 dakika geç okununca vatandaşlar oruçlarını geç açtı         
23:09
Kız çocukları hakkında tepki çeken sözlere imza atan profesör hakkında Aydın Üniversitesi soruşturma başlattı Kız çocukları hakkında tepki çeken sözlere imza atan profesör hakkında Aydın Üniversitesi soruşturma başlattı         
22:52
Dünyada koronavirüs vaka sayısı 4 milyon 600 bini geçti Dünyada koronavirüs vaka sayısı 4 milyon 600 bini geçti         
22:48
Belçika'da Club Brugge'ün şampiyon ilan edilmesi nedeniyle Galatasaray Diagne'den ek gelir elde edecek Belçika'da Club Brugge'ün şampiyon ilan edilmesi nedeniyle Galatasaray Diagne'den ek gelir elde edecek         
22:42
İstanbul'da ısınan hava sonrasında sahillere akın eden vatandaşlar, koronavirüs önlemlerine uymadı İstanbul'da ısınan hava sonrasında sahillere akın eden vatandaşlar, koronavirüs önlemlerine uymadı         
22:35
Efsane yarışma programı Çarkıfelek, Onur Büyüktopçu ile ekranlara dönüyor Efsane yarışma programı Çarkıfelek, Onur Büyüktopçu ile ekranlara dönüyor         
22:35
4 günlük sokağa çıkma yasağı öncesinde Silivri Gümüşyaka'da kilometrelerce araç kuyruğu oluştu 4 günlük sokağa çıkma yasağı öncesinde Silivri Gümüşyaka'da kilometrelerce araç kuyruğu oluştu         
22:32
Merve Boluğur: Bir erkekte en çok aura, saç rengi ve ses tonuna dikkat ederim Merve Boluğur: Bir erkekte en çok aura, saç rengi ve ses tonuna dikkat ederim         
22:14
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı ile 65 yaş üstü için sokağa çıkma saatleri değişti Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı ile 65 yaş üstü için sokağa çıkma saatleri değişti         
22:06
Dünyaca ünlü atlet Darya Klishina: Eskortluk teklifi aldım Dünyaca ünlü atlet Darya Klishina: Eskortluk teklifi aldım         
22:03
16 yaşındaki genç çapa makinesinin altında kalarak can verdi 16 yaşındaki genç çapa makinesinin altında kalarak can verdi         
21:43
UEFA Başkanı Ceferin: Ligleri tescil edenler Avrupa kupalarında ön eleme oynayacaklar UEFA Başkanı Ceferin: Ligleri tescil edenler Avrupa kupalarında ön eleme oynayacaklar         
21:33
Sokağa çıkma yasağı öncesinde Çeşme'de vatandaşlar plaja akın etti Sokağa çıkma yasağı öncesinde Çeşme'de vatandaşlar plaja akın etti         
21:27
Vuhan'da maskeyle koşan adamın akciğeri patladı Vuhan'da maskeyle koşan adamın akciğeri patladı         
21:06
Iğdır Emniyet Müdürü'nden HDP'li vekile: Van'da 2 vatandaşım katledilmişti, onu savun Iğdır Emniyet Müdürü'nden HDP'li vekile: Van'da 2 vatandaşım katledilmişti, onu savun         
21:00
Koronavirüs nedeniyle tescil edilen Belçika Ligi'nde Club Brugge şampiyon ilan edildi Koronavirüs nedeniyle tescil edilen Belçika Ligi'nde Club Brugge şampiyon ilan edildi         
20:53
Mevsimlik tarım işçileri arasında çıkan silahlı çatışmada 3'ü ağır 11 kişi yaralandı Mevsimlik tarım işçileri arasında çıkan silahlı çatışmada 3'ü ağır 11 kişi yaralandı         
20:50
Brezilya Sağlık Bakanı Teich istifa etti Brezilya Sağlık Bakanı Teich istifa etti         
20:48
Warp Speed projesini ilan eden Trump: Yıl sonuna kadar elimizde bir korona aşısı olacağını düşünüyoruz Warp Speed projesini ilan eden Trump: Yıl sonuna kadar elimizde bir korona aşısı olacağını düşünüyoruz         
20:46
Galatasaraylı kaleci Fernando Muslera: Boca Juniors ile görüşmedim Galatasaraylı kaleci Fernando Muslera: Boca Juniors ile görüşmedim         
20:35
Adana'da Vefa Yardımlaşma Grubu'na saldırıyı CHP'li Başkanın yaptığı ortaya çıktı Adana'da Vefa Yardımlaşma Grubu'na saldırıyı CHP'li Başkanın yaptığı ortaya çıktı         
20:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2020 01:52:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Germencik'in pembe melekleri halktan büyük takdir topluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]