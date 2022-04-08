Germencik Kaymakamı Gülenç, Roman vatandaşlarla iftarda buluştu - Son Dakika
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Germencik Kaymakamı Gülenç, Roman vatandaşlarla iftarda buluştu

08.04.2022 22:37
Germencik Kaymakamı Gülenç, Roman vatandaşlarla iftarda buluştu

Germencik Kaymakamı Turgay Gülenç, Roman vatandaşlarla iftar programında bir araya geldi.

Germencik Kaymakamı Turgay Gülenç, Roman vatandaşlarla iftar programında bir araya geldi.

Germencik Kaymakamlığı tarafından 19 Mayıs Gençlik Parkı'ndaki sosyal tesiste 8 Nisan Dünya Romanlar Günü dolayısıyla iftar programı düzenlendi.

Kaymakam Turgay Gülenç, programda yaptığı konuşmada, Roman vatandaşların toplumun en renkli yapı taşı olduğuna dikkati çekerek, "Bugüne kadar yaptığımız gibi bundan sonra da tüm vatandaşlarımıza hizmet vermeye devam edeceğiz." dedi.

Resmi kurum ve sivil toplum kuruluşlarından temsilcilerin de katıldığı programda, Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

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Turgay Gülenç, gençlik, Nisan, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Germencik Kaymakamı Gülenç, Roman vatandaşlarla iftarda buluştu - Son Dakika


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