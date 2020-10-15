Germencik Kaymakamı Işık, öğrencilere maske dağıttı - Son Dakika

Germencik Kaymakamı Ayhan Işık, ziyaret ettiği okulda öğrencilere maske hediye etti.
Kaymakam Işık, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Çiftçi ile Hürriyet İlkokulunu ziyaret etti.
Ziyarette yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı sosyal mesafe, hijyen ve maske takmanın önemini vurgulayan Işık, öğrencilere, "Güçlü Kadınlar Güçlü Yarınlar Projesi" kapsamında Halk Eğitim Merkezinde üretilen maskeleri hediye etti.
Kaymakam Işık, AA muhabirine, ilçede maske üretiminin devam ettiğini belirterek, "Sosyal mesafe, hijyen anlamında farkındalık oluşturmaya yönelik olarak okullarımızı geziyoruz. Bundan sonrada başka okullarımıza da maske dağıtımlarımız devam edecek" dedi.
- Kaynak: AA
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