Germencik Kaymakamı Işık'tan yüz yüze eğitim yapılan okula ziyaret - Son Dakika

Germencik Kaymakamı Ayhan Işık, kontrollü normalleşmeyle birlikte yüz yüze eğitimin başladığı okullardaki öğrencileri ziyaret etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Çiftçi ile birlikte Şehit Cafer İlkokulunu ziyaret eden Işık, öğrencilerle sohbet ederek salgın kurallarına uymanın önemini anlattı.

Işık, "Okullara gelirken ve giderken sınıflarınızda hijyene ve sosyal mesafeye dikkat edin. Maskelerinizi takın. İnşallah ülke olarak devletimizin yardımlarıyla hep birlikte bu sıkıntılardan kurtulup bu hastalığı atlatacağız. Yeter ki dikkat edelim." dedi.