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Germencik Kaymakamı Turgay Gülenç görevine başladı - Son Dakika

Germencik Kaymakamı Turgay Gülenç görevine başladı

15.09.2021 13:02
Germencik Kaymakamı Turgay Gülenç görevine başladı, System.String[]

Malatya Yeşilyurt ilçesinden Germencik'e atanan Kaymakam Turgay Gülenç (51), göreve başladı.

Malatya Yeşilyurt ilçesinden Germencik'e atanan Kaymakam Turgay Gülenç (51), göreve başladı.

Gülenç, gazetecilere yaptığı açıklamada ilçeyi daha iyi yerlere getirmek noktasında yoğun bir mesai harcayacaklarını, bu kapsamda belediye başkanı, sivil toplum örgütleri ve benzeri kurum kuruluşlardaki temsilcilerle bir araya geleceklerini bildirdi.

İlçedeki adliye binasının yenilenmesi için çalışmaların başladığına da işaret eden Gülenç, "Sayın Valimiz Hüseyin Aksoy ve vali yardımcılarımızla görüştüm. Bununla ilgili çalışmalar var. İnşallah 2022 programına alınacağı söyleniyor. Germencik'e yakışır, iyi bir binada hizmet etmeyi umuyoruz." dedi.

Turgay Gülenç, Yeşilyurt, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Germencik Kaymakamı Turgay Gülenç görevine başladı - Son Dakika


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