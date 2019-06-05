Son Dakika Haberleri: Germencik protokolü bayramlaştı
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Germencik protokolü bayramlaştı

1 saat önce

Germencik Kent Meydanı Kültür Evinde, Kaymakamlık ve Germencik Belediyesinin ortaklaşa düzenlenen programda Kaymakam Ayhan Işık ve Belediye Başkanı Fuat Öndeş, vatandaşlarla bayramlaştı.

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Germencik Kent Meydanı Kültür Evinde, Kaymakamlık ve Germencik Belediyesinin ortaklaşa düzenlenen programda Kaymakam Ayhan Işık ve Belediye Başkanı Fuat Öndeş, vatandaşlarla bayramlaştı.

Bayramlaşma programına Emniyet Müdürü Korhan Özmenlikan, Jandarma Komutanı Yzb. Okan Öztürk, Milli Eğitim Müdürü Kemal Çiftçi, Germencik CHP İlçe Başkanı Salih Çavuş, Germencik Müftüsü Recep Çalışkan, daire amirleri, köy ve mahalle muhtarları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Ramazan Bayramı bayramlaşma programı bayramın birinci günü Kent Meydanı Türk Kültür Evinde gerçekleşti. Resmi Bayramlaşmadan sonra programa katılan vatandaşlarla içilen çaylar eşliğinde koyu sohbetlerin yapıldığı programda vatandaşlar yoğun bir katılım gösterdi. Bayramlaşmada çocukları da unutmayan Başkan Fuat Öndeş, tek tek bayramlaştığı her çocuğa birer oyuncak hediye ederek çocuklarında yüzünü güldürdü. Öndeş, "Bu bayram bizlerden çok çocukların bayramı eski gelenek göreneklerimizi yaşatmalıyız. Çocuklarımızın yüzündeki en ufak bir tebessüm bizim mutluluğumuz" dedi. - AYDIN
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 01:31 Kaynak: İHA
Kaymakamlık, Fuat Öndeş, Germencik, Güncel
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