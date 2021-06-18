Germencik Tariş İncir Birliğindeki işçiler randevusuz aşı oldu - Son Dakika

Aydın'ın Germencik ilçesindeki incir işleme tesislerinde çalışan işçiler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında aşı oldu.

İlçe Sağlık Müdürlüğü, incir işletme tesisleriyle görüşerek oluşan talebe göre randevusuz aşı yapmaya başladı.

Aşı ekibi, Germencik Tariş İncir Birliğinden gelen istek doğrultusunda buradaki 470 işçiyi aşıladı.

Gazetecilere açıklama yapan Birlik Başkanı Mustafa Bircan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya teşekkür etti.