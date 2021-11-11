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Germencik'te 1300 fidan toprakla buluştu - Son Dakika

Germencik'te 1300 fidan toprakla buluştu

11.11.2021 17:48

Aydın'ın Söke, Germencik ve Koçarlı ilçelerinde 1300 fidan toprakla buluşturuldu.

Aydın'ın Söke, Germencik ve Koçarlı ilçelerinde 1300 fidan toprakla buluşturuldu.

Söke'de 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla Ağaçlı Mahallesi Ovacık mevkisinde düzenlenen etkinlikte 600 fidan dikildi.

Söke Orman İşletme Şefi Mehmet Şener, "Vatan toprağını yaşanabilir olarak muhafaza etmenin en doğru ve sağlıklı yolu ağaçlandırmaktır. En güzel ağaçlandırma da aslında yangınlar başta olmak üzere orman varlığımıza uzanan ellere 'dur' demektir. En güzel ağaçlandırmak ormanları korumaktır." dedi.

Programa, Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney ve Belediye Başkan Yardımcısı Veli Devrim Yerli de katıldı.

Koçarlı

Koçarlı Atatürk İlköğretim Okulu ve Vali Şenol Engin Spor Salonu bahçesini 500 fidan dikildi.

Koçarlı Orman İşletme Şefi Serkan Ertek, "Diktiğimiz her fidan geleceğe nefes olarak çocuklarımıza miras kalacaktır." diye konuştu.

Etkinlikte, Koçarlı Kaymakamı Ersin Tepeli ve Belediye Başkanı Nedim Kaplan da yer aldı.

Germencik

Germencik Ortaklar Organize Sanayi Bölgesi'ndeki arazide düzenlenen etkinlikte de 200 fidan toprakla buluştu.

Programa Kaymakam Turgay Gülenç ve Belediye Başkanı Fuat Öndeş de katıldı.

Germencik'te 1300 fidan toprakla buluştu
Germencik'te 1300 fidan toprakla buluştu
Germencik'te 1300 fidan toprakla buluştu
Germencik'te 1300 fidan toprakla buluştu

Germencik, Koçarlı, Vatan, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Germencik'te 1300 fidan toprakla buluştu - Son Dakika


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