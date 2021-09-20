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Germencik'te '18. İncir Festivali' coşkuyla tamamlandı - Son Dakika

Germencik'te '18. İncir Festivali' coşkuyla tamamlandı

20.09.2021 18:18
Germencik'te '18. İncir Festivali' coşkuyla tamamlandı, System.String[]

Germencik Belediyesinin katkılarıyla düzenlenen ve 17-18-19 Eylül tarihleri arasında gerçekleşen 18. İncir, Tarım, Kültür ve Sanat Festivali haltan yoğun ilgi gördü.

Germencik Belediyesinin katkılarıyla düzenlenen ve 17-18-19 Eylül tarihleri arasında gerçekleşen 18. İncir, Tarım, Kültür ve Sanat Festivali haltan yoğun ilgi gördü. 3 gün boyunca devam eden festivalde gündüzleri çocuklar geceleri de büyükler doyasıya eğlendi. Festival kapsamında Ayşe Dinçer başta olmak üzere yöre halkının severek dinlediği ünlü sanatçılar sahne aldı.

Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş'in yoğun çalışmalarıyla halkın moral bulması ve İncir'in katma değerinin arttırılması ve tanıtılması için bu yıl 18'incisi gerçekleşen İncir Festivaline halkın ilgisi büyük oldu. Cumhuriyet Meydanında gerçekleşen konserlerde halk alanı tıklım tıklım doldururken, Belediye Başkanı Fuat Öndeş'e ilçe halkı ve üreticiler teşekkür etti.

Koray Avcı konseriyle tamamlanan festivalin final gecesinde Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu konseri Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş ile birlikte dinledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu, gecede yaptığı konuşmada Germencik'e yapılan hizmet ve çalışmalar, İNYA markası ve hazırlanan festivalden dolayı Başkan Öndeş'i tebrik etti.

Festival boyunca Aile Çay Bahçesinde tezgah açan ve Selatin Organik Köy Pazarını alana taşıyan Selatinli kadınlar Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş'e verdikleri katkı ve destekten dolayı çiçek takdim ederek, teşekkürlerini sundular.

İncir üreticisi için düzenlenen festivalde çocuklar da doyasıya eğlendi

Belediye Başkanı Fuat Öndeş'in önemli bir bölümünü çocuklar için programladığı festivalde yöredeki tüm çocuklar sanatsal ve kültürel aktiviteler, şişme oyun alanları, zeka ve beceri oyunları ile doyasıya eğlendi. Belediye Başkanı Öndeş, çocuklar için özel bir program yaptıklarını belirterek, "Gerek ailelerimiz gerek çocuklarımız iyi vakit geçirdiler. Özellikle annelerimiz mutlu oldular. Çocuklar mutluysa anneler mutlu, anneler mutluysa yuvalar mutlu. Dolayısıyla bizler de mutluyuz" dedi.

Başkan Öndeş: "Bizim en büyük dayanağımız halkımızın mutluluğudur"

Festival ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş şunları kaydetti "18. İncir, Tarım, Kültür ve Sanat Festivalimizi Koray Avcı konseriyle tamamladık. Bu süreçte Selatin Organik Köy Pazarımızı, Germencik'imize ilimize ait değerleri, fuar alanında Tariş başta olmak üzere incir ve incire dair üretici, işletme ve ihracat firmaları ve esnafımızı tanıtma, etkileşime dahil etme imkanı yakaladık. Özellikle en büyük mutluluğum çeşitli etkinlikler, kültürel ve sanatsal faaliyetler, şişme oyun alanları ve beceri oyunlarıyla çocuklarımız 3 gün boyunca unutulmaz bir sosyal alan fırsatı buldular ve doyasıya eğlendiler. Esnaf ve üreticilerimiz kazandı, özellikle incire dair üreticinden, işletmecisine, ihracatçısına varıncaya kadar firmalar tanıtımını yaptı, vatandaşlar moral buldu, çocuklarımız doyasıya eğlendi. Festivalde amaçladığımız ne varsa gerçekleşti. Kısacası halkımızın mutluluğunu görmek bütün yorgunluğumuzu aldı. Onların mutluluğu bizim en büyük dayanağımız, en büyük enerji kaynağımızdır. Dün itibariyle Koray Avcı konseriyle festivalimizi tamamladık. Bizleri onurlandıran Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu ve tüm misafirlerimize ve sanatçılarımıza konser ve festival alanını dolduran vatandaşlarımıza, üreticilerimize, emeği geçen tüm arkadaşlarımıza sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum." dedi.

(Murat Uçkaç/İHA)

Germencik'te '18. İncir Festivali' coşkuyla tamamlandı
Germencik'te '18. İncir Festivali' coşkuyla tamamlandı
Germencik'te '18. İncir Festivali' coşkuyla tamamlandı
Germencik'te '18. İncir Festivali' coşkuyla tamamlandı
Germencik'te '18. İncir Festivali' coşkuyla tamamlandı
Germencik'te '18. İncir Festivali' coşkuyla tamamlandı
Germencik'te '18. İncir Festivali' coşkuyla tamamlandı
Germencik'te '18. İncir Festivali' coşkuyla tamamlandı
Germencik'te '18. İncir Festivali' coşkuyla tamamlandı
Germencik'te '18. İncir Festivali' coşkuyla tamamlandı
Germencik'te '18. İncir Festivali' coşkuyla tamamlandı
Germencik'te '18. İncir Festivali' coşkuyla tamamlandı

Fuat Öndeş, Germencik, Festival, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Germencik'te '18. İncir Festivali' coşkuyla tamamlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Germencik'te '18. İncir Festivali' coşkuyla tamamlandı - Son Dakika
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