Germencik'te 3 cezaevi firarisi yakalandı

Aydın'ın Germencik ilçesinde, cezaevi firarisi 3 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Aydın E Tipi Kapalı Açık Ceza İnfaz Kurumundan firar eden, hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.A.K. (23), 2 yıl 9 ay kesinleşmiş cezası bulunan O.G. (22) ve 1 yıl 8 ay hapis cezası bulunan R.Ş'nin (23) yakalanması için operasyon düzenledi.

İlçe merkezi ve Ortaklar Mahallesinde düzenlenen operasyonda yakalanan 3 firari, Emniyet'teki işlemlerinin ardından yeniden cezaevine götürüldü.