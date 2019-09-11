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Germencik'te 3 cezaevi firarisi yakalandı

23 dakika önce

Aydın'ın Germencik ilçesinde, cezaevi firarisi 3 kişi yakalandı.

Germencik'te 3 cezaevi firarisi yakalandı, System.String[]

Aydın'ın Germencik ilçesinde, cezaevi firarisi 3 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Aydın E Tipi Kapalı Açık Ceza İnfaz Kurumundan firar eden, hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.A.K. (23), 2 yıl 9 ay kesinleşmiş cezası bulunan O.G. (22) ve 1 yıl 8 ay hapis cezası bulunan R.Ş'nin (23) yakalanması için operasyon düzenledi.

İlçe merkezi ve Ortaklar Mahallesinde düzenlenen operasyonda yakalanan 3 firari, Emniyet'teki işlemlerinin ardından yeniden cezaevine götürüldü.

Emniyet Müdürlüğü, Germencik, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 07:04 Kaynak: AA
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