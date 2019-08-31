Son Dakika Haberleri: Germencik'te 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı
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Germencik'te 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı

2 saat önce

30 Ağustos Zafer Bayramı Germencik'te coşkuyla kutlandı.

Germencik'te 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı, System.String[]

30 Ağustos Zafer Bayramı Germencik'te coşkuyla kutlandı. Germencik Belediyesi'nin düzenlediği Pelin Yanyatan konserine Germencikliler yoğun ilgi gösterdi.


Bu yıl 97. yıldönümü kutlanan 30 Ağustos Zafer Bayramı çerçevesinde etkinlik programı düzenleyen Germencik Belediyesi, ünlü sanatçı Pelin Yanyatan'ı Germencik halkıyla buluşturdu. Germencik Belediye Başkan Vekili Abdullah Acar, Başkan Yardımcısı Muttalip Özsemerci, Başkan Yardımcısı Aydın Bircan ve meclis üyelerinin de katılım gösterdiği konsere yoğun ilgi gösteren halk, unutulmaz bir akşam yaşadı.


Konser öncesi saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda 30 Ağustos Zaferi ile ilgili tarihi belgeler ışığında sunum yapıldı. 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliklerine katılım gösteren vatandaşlar, tertiplenen kutlama programı için Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş'e teşekkür etti. - AYDIN

Zafer Haftası, Germencik, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.08.2019 01:36 Kaynak: İHA
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