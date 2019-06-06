Son Dakika Haberleri: Germencik'te 30. Boğa Güreşi Festivali
Son Dakika Güncel Haber

Germencik'te 30. Boğa Güreşi Festivali

19 dakika önce

Aydın'ın Germencik ilçesinde düzenlenen 30. Boğa Güreşi Festivali'nde Ege'nin farklı illerinden gelen 130 boğa güreşti.

Aydın'ın Germencik ilçesinde düzenlenen 30. Boğa Güreşi Festivali'nde Ege'nin farklı illerinden gelen 130 boğa güreşti.
Ege Türkmen Yörükleri Kültür Etkinlikleri Derneği tarafından Ortaklar Mahallesi'nde organize edilen güreşlerde İzmir, Denizli ve Muğla gibi illerden gelen 130 boğa arenaya çıktı. Güreşleri, ücrete ve sıcak havaya aldırmayan binlerce kişi izledi. Zaman zaman sahiplerinin elinden kaçan boğalar nedeniyle heyecanlı anlar yaşandı. Güreşlerde dereceye giren boğaların sahiplerine 5 bin ila 7 bin lira ödül ile kupa verildi.
Dernek Başkanı Abdurahman Karazor, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Güreşi ihtiyacı olan öğrencilere kırtasiye malzemesi alabilmek yararına yapıyoruz. Daha önceki yıllarda da cami ve okul yararına güreş yapmıştık." dedi.
Güreşleri kadın hakem yönetti
Genellikle erkeklerin hakem olarak görev aldığı güreşleri bu kez bir kadın hakemin yönetmesi dikkati çekti. Ege Bölgesi'nin tek kadın hakemi olan veteriner teknikeri Arzu Atan (38), evlerinin arkasındaki çiftlikte "Paşa" adlı bir boğanın durduğunu, ona su vermeye başladıktan sonra boğaları sevmeye başladığını söyledi.
Daha önce de boğa güreşini yönettiğini söyleyen Atan, şunları kaydetti:
"Bayan olarak sahanın içinde olduğum için küfür de çok az oluyor. Sahada bayanların olmasını her zaman tavsiye ediyorum. Ege Bölgesi'nde ilk ve tek bayan hakem benim. Bundan da gurur duyuyorum. İşimi de ben zarar görmedikçe yapmaya devam edeceğim. Kadınlara da tavsiyem, güreşlere gelsinler ve maddi güçleri varsa boğa sahibi olsunlar."
Germencik'te 30. Boğa Güreşi Festivali
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 05:48 Kaynak: AA
Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Halk otobüsünde taciz! Kadın yolcu çığlık attı, ortalık bir anda karıştı Beyoğlu'nda bir kadın 3 katlı binadan atlayarak intihar etti Trafikte tartışan kadınlar yumruk yumruğa kavga etti Kendisini aldatan eşini, kızının gözleri önünde vurarak öldürdü

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.6.2019 18:07:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Germencik'te 30. Boğa Güreşi Festivali
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]