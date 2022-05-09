Germencik'te anaokulu öğrencilerine trafik eğitimi verildi - Son Dakika
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Germencik'te anaokulu öğrencilerine trafik eğitimi verildi

09.05.2022 17:10
Germencik'te anaokulu öğrencilerine trafik eğitimi verildi

Aydın'ın Germencik ilçesinde polis ve jandarma tarafından anaokulu öğrencilerine trafik eğitimi verdi.

Aydın'ın Germencik ilçesinde polis ve jandarma tarafından anaokulu öğrencilerine trafik eğitimi verdi.

Trafik Haftası kapsamında Çocuklar Gülsün Diye Anaokulunu ziyaret eden polis ve jandarma ekipleri, okulun bahçesinde çocuklara trafik kurallarını uygulamalı olarak anlattı.

Çocuklar daha sonra ekiplerle okulun karşısındaki yaya geçidinden yolun karşısına geçti.

Programın sonunda öğrencilere şapka ve düdük hediye edildi.

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Germencik, Jandarma, Aydın, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Germencik'te anaokulu öğrencilerine trafik eğitimi verildi - Son Dakika


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