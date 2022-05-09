Germencik'te anaokulu öğrencilerine trafik eğitimi verildi - Son Dakika

Aydın'ın Germencik ilçesinde polis ve jandarma tarafından anaokulu öğrencilerine trafik eğitimi verdi.

Trafik Haftası kapsamında Çocuklar Gülsün Diye Anaokulunu ziyaret eden polis ve jandarma ekipleri, okulun bahçesinde çocuklara trafik kurallarını uygulamalı olarak anlattı.

Çocuklar daha sonra ekiplerle okulun karşısındaki yaya geçidinden yolun karşısına geçti.

Programın sonunda öğrencilere şapka ve düdük hediye edildi.