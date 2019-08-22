Son Dakika Haberleri: Germencik'te aranan hükümlü yakalandı
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Germencik'te aranan hükümlü yakalandı

24 dakika önce

Aydın'ın Germencik ilçesinde hakkında 5 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Germencik'te aranan hükümlü yakalandı, System.String[]

Aydın'ın Germencik ilçesinde hakkında 5 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında 5 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.A'nın İstasyon Mahallesindeki bir evde olduğunu tespit etti.

Adrese operasyon yapan ekipler, hükümlüyü yakaladı.

N.A, işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.

Emniyet Müdürlüğü, Germencik, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 12:34 Kaynak: AA
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