Germencik'te aranan hükümlü yakalandı
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Aydın'ın Germencik ilçesinde hakkında 5 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 12:34 Kaynak: AA
Aydın'ın Germencik ilçesinde hakkında 5 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında 5 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.A'nın İstasyon Mahallesindeki bir evde olduğunu tespit etti.
Adrese operasyon yapan ekipler, hükümlüyü yakaladı.
N.A, işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.
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