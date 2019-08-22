Germencik'te aranan hükümlü yakalandı

Aydın'ın Germencik ilçesinde hakkında 5 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında 5 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.A'nın İstasyon Mahallesindeki bir evde olduğunu tespit etti.

Adrese operasyon yapan ekipler, hükümlüyü yakaladı.

N.A, işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.