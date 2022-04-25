Germencik'te aranan şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı - Son Dakika
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Germencik'te aranan şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı

25.04.2022 18:39
Germencik'te aranan şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı

Aydın'ın Germencik ilçesinde çeşitli suçlardan aranan polis tarafından yakalandı.

Aydın'ın Germencik ilçesinde çeşitli suçlardan aranan polis tarafından yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, plakası belirtilmeyen şüpheli bir otomobili Ortaklar Mahallesi'nde takibe aldı. Polisin ikazına rağmen kaçan otomobil, kısa süreli kovalamaca sonucu durduruldu.

Gözaltına alınan sürücü C.K'nin (31) çok sayıda suçtan arandığı belirlendi.

Araçtaki aramalarda ise 37 gram uyuşturucu, 2 av tüfeği ele geçirildi.

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Germencik, Hisarcık, Polis, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Germencik'te aranan şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı - Son Dakika


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