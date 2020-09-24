Germencik'te arı kovanı hırsızlığı - Son Dakika

Aydın'ın Germencik ilçesinde bir mahalleden 15 arı kovanı çalındı.

Moralı Mahallesindeki caminin imam hatipliğini yapan Recep German, AA muhabirine hobi amaçlı yerleştirdiği kovanların yerinde olmadığını fark ettiğini belirtti.

Olaydan duyduğu üzüntüyü dile getiren German, "Haftada bir arada gelip bakıyoruz. 8 kovanım vardı. Sağıma gelmiş ballarıyla birlikte götürmüşler. Ben bunun zaten hobi amaçlı yapıyorum. Mahallenin gençleri bu mesleği öğrensin diye birkaç kişiye de öğrettik." dedi.

Mahalle Muhtarı Gökhan Dündar ise "8 kovan arıdan bir tane bırakmışlar. Yedisini çalmışlar. Benim 7, hocamızın da 8 kovanı gitti. Zaten iki üç gün sonra sağımını yapacaktık. Balını alsalardı arıları bıraksalardı. Bunu yapanların yakalanıp cezalarını çekmelerini istiyoruz." diye konuştu.