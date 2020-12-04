Germencik'te asayiş uygulaması yapıldı - Son Dakika

Aydın'ın Germencik ilçesinde drone desteğiyle asayiş uygulaması yapıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğünce kentin farklı noktalarında gerçekleştirilen uygulamada, araçlar kontrol edildi.

Kalabalık olan araçlarda maske takmayanlar da uyarıldı.

İlçe Emniyet Müdürü Ömüray Bozkurt, gazetecilere, drone destekli yaptıkları uygulamaya devam edeceklerini, amaçlarının kentte suç ve suçluyu en aza indirmek olduğunu söyledi.

Bozkurt, ilçede son bir ayda yapılan uygulamada 41 kişiye uyuşturucu bulundurmaktan, 1 kişiye de uyuşturucu ticareti yapmak suçundan işlem yapıldığını belirterek, bu operasyonlarda 38 gram esrar, 20 gram metamfetamin ele geçirildiğini ifade etti.