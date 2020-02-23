Germencik'te badem ağaçları çiçek açtı - AYDIN - Son Dakika

Aydın'ın Germencik ilçesinde badem ağaçları çiçek açtı.

İlçenin bazı mahallelerinde bulunan badem ağaçları, yağmur ve soğuğun ardından güneşin çıkmasıyla çiçeklendi.

Badem ağaçlarının erken çiçek açması çiftçileri ve görenleri şaşırttı.

Gazetecilere açıklama yapan Germencik Ziraat Odası Başkanı Şehabettin Çapakçıoğlu, sıcaklarla birlikte bazı bölgelerde ağaçların ve papatyaların çiçek açtığını söyledi.

Adeta bahar havasının yaşandığını aktaran Çapakçıoğlu, "Havaların 2 gün sıcak gitmesiyle hemen ağaçlarımız, çiçeklerimiz uyandı. Buna 'yalancı bahar' diyoruz. Her yer rengarenk oldu. İnşallah aşırı soğuklar olmaz ve çiçeklerimiz dökmez." dedi.