Germencik'te bir kişi ölü bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Germencik'te bir kişi ölü bulundu

07.06.2022 13:42
Germencik'te bir kişi ölü bulundu

Aydın'ın Germencik ilçesinde Tahir Giray (32) isimli şahıs evde ölü bulundu.

Aydın'ın Germencik ilçesinde Tahir Giray (32) isimli şahıs evde ölü bulundu.

Olay, İstasyon Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yakınları Tahir Giray'ı evde iple asılmış halde buldu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Giray'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Giray'ın acı haberini alan yakınları yasa boğuldu. Giray'ın cansız bedeni gerekli olay yeri inceleme çalışmalarının ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

YORUMLAR
500
Germencik'te Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü kursiyerleri hünerlerini sergiledi Germencik'te Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü kursiyerleri hünerlerini sergiledi Aydın'da arızalanan kamyona çarpan motosikletin sürücüsü öldü Aydın'da arızalanan kamyona çarpan motosikletin sürücüsü öldü
Kaynak: İHA

Germencik, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Germencik'te bir kişi ölü bulundu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:40 5 aylık hamile eşini katleden şahsın mahkemedeki savunması tepki topladı: Bebeğin benden olmadığını söyledi
17:39 Efsane futbolcu Ashley Cole'un soygun travması devam ediyor! Evini korumak için 420 bin lira ödeyip köpek satın aldı
17:34 Kadın fotoğrafının üzerine 'çocuk hırsızı' yazan kişiyi şikayet etti, şüpheli tutuklandı
17:26 Çıplak halde servis bekleyen çocukların üzerine doğru yürümüştü! O şahıs hakkında adli işlem başlatıldı
17:17 Almanya'da alışveriş merkezinde silahlı saldırı! Saldırgan önce bir kadını öldürdü sonra intihar etti
17:07 Mehmetçik'ten sınır ötesinde teröriste geçit yok! Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde 8 terörist etkisiz hale getirildi
16:44 Burak Yılmaz'ın sözleri Beşiktaş'ı şaşkına çevirdi! Cenk Tosun transferi askıya alındı
16:37 İstanbullular dikkat! Serin havalar 16 Haziran'a kadar etkisini sürdürecek
16:26 Real Madrid, Fransız genç yıldız Tchouameni'yi 100 milyon euro karşılığında kadrosuna katmaya hazırlanıyor
16:22 Terk edilmiş eve girdiler, ışığı yakınca her yanı sarmış binlerce akreple karşılaştılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.06.2022 17:59:04. #1.11#
SON DAKİKA: Germencik'te bir kişi ölü bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement