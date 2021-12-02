Germencik'te bir okul daha kütüphaneye kavuştu - Son Dakika

Aydın'ın Germencik ilçesinde "Kütüphanesiz okul kalmayacak" projesi kapsamında bir okulda kütüphane açıldı.

Himmet Çondur Cumhuriyet Ortaokuluna yapılan kütüphanenin açılışında konuşan İl Milli Eğitim Müdür Vekili Erol Barut, bu ay 195 okulda kütüphane açılacağını söyledi.

Katkısı olan hayırseverlere teşekkür eden Barut, "Kitaplık olarak da destek vereceğimiz 108 okulumuz daha olacak. İnşallah Aralık ayında 303 okulumuz bu projeden yararlanmış olacak." dedi.

Açılışa Germencik Kaymakamı Turgay Gülenç, Belediye Başkanı Fuat Önder ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Çiftçi de katıldı.