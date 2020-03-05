Germencik'te deprem eğitimi - Son Dakika
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Germencik'te deprem eğitimi

12 dakika önce

Germencik'te Acil Durum ve Afet Yönetimi Programı kapsamında deprem eğitimi verildi.

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Germencik'te Acil Durum ve Afet Yönetimi Programı kapsamında deprem eğitimi verildi.

Adnan Menderes Üniversitesi Germencik İdris Yamantürk Meslek Yüksekokulu Konferans salonunda düzenlenen toplantıda AFAD uzmanı Burhan Aksu sunum yaptı.

Aksu, yürütülen "Afete Hazır Türkiye" programı kapsamında Aydın ve 17 ilçesinde belediye ve kaymakamlık, turistik tesisler, eğitim, sanayi ve ticaret kurumları çalışanlarına eğitim verileceğini ifade etti.

Sunumda deprem öncesinde, sırasında ve sonrasında yapılması ve yapılmaması gerekenlerle ilgili bilgiler verildi.

Eğitimi sonrası Kaymakam Ayhan Işık ve diğer katılımcılar deprem simülasyon tırını ziyaret etti.

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Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 10:52 Kaynak: AA
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