Germencik'te "deve havutlama" geleneği devam ediyor - Son Dakika

Aydın'ın Germencik ilçesinde, daha önce törenle yapılan deve havutlama, Kovid-19 salgını dolayısıyla bireysel olarak yapılmaya başlandı.

Deve güreşlerinden önce develerin semerinin giydirilmesi olarak bilinen deve havutlama merasimi, bu sezon salgın dolayısıyla yapılamadı.

Bundan dolayı deve sahipleri havutlamayı kendi çiftliğinde yapıyor.

Turanlar Mahallesinde yaşayan Nurettin Marangoz, "Bu bizim yıllardır süren bir geleneğimiz. Önceleri misafirler çağrılır, dualar edilir adaklar kesilirdi. Maalesef bu yıl sessiz sedasız yapıyoruz. İnşallah bu salgın biter ve eski günlerdeki gibi yapmaya devam ederiz." diye konuştu.