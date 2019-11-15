Son Dakika Haberleri: Germencik'te deve "havutlama" töreni
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Germencik'te deve "havutlama" töreni

6 saat önce

Germencik ilçesinde deve havutlama töreni düzenlendi.

Germencik ilçesinde deve havutlama töreni düzenlendi.

Turanlar Mahallesinde düzenlenen törene Germencik Kaymakamı Ayhan Işık, Belediye Başkanı Fuat Öndeş, İlçe Ziraat Odası Başkanı Şahabettin Çapakçıoğlu, deve sahipleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Çeşitli ikramların dağıtıldığı törende deve sahipleri deve semeri olarak bilinen havutları develerine taktı.

Mahalle muhtarı Himmet İzmir, gazetecilere yaptığı açıklamada havutlamayı daha önce herkesin bireysel olarak yaptığını, bu yıl ise toplu olarak yapmak istediklerini belirterek, yeni deve güreşi sezonun hayır olmasını temenni etti.

Germencik'te deve havutlama töreni

Fuat Öndeş, Germencik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 08:33 Kaynak: AA
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