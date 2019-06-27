Son Dakika Haberleri: Germencik'te ev yangını
Son Dakika Güncel Haber

Germencik'te ev yangını

1 saat önce

Aydın'ın Germencik ilçesinde bir evde çıkan yangın maddi hasara neden oldu.

Germencik'te ev yangını, System.String[]
Aydın'ın Germencik ilçesinde bir evde çıkan yangın maddi hasara neden oldu.
Alınan bilgiye göre, Hıdırbeyli mahallesinde Arif Turan'a ait evin bitişiğindeki depoda iddiaya göre kaynak yapıldığı sırada sıçrayan kıvılcımlardan alev aldı. Evin çatısına da sıçrayan alevlere önce vatandaşlar müdahale etti. Daha sonra olay yerine gelen itfaiye ekibi yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.
Maddi hasarın oluştuğu yangında, dumandan etkilenen bir vatandaş da hastaneye götürülerek müşahade altına alındı.
Jandarma, kaynak yapan demirci ustası M.N'in ifadesini aldı.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 11:35 Kaynak: AA
alev, yangın, aydın, germencik, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



10 milyon liralık vurgun! Üç çocuğu ve eşini bıraktı, Azeri sevgilisiyle yurt dışına kaçtı Yol aramasında yakalanan deniz patlıcanı avcılarına 9 bin 810 TL ceza kesildi Son dakika! Bomba tehdidi yolcu uçağını indirdi Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Halk Ekmek yöneticilerine soruşturma

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.6.2019 13:08:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Germencik'te ev yangını
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]