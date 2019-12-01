Germencik'te ev yangını

Aydın'ın Germencik İlçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Turanlar Mahallesi'nde Salih ve Nilgün Pekel çiftine ait evde yangın çıktı.

Çevredekilerin durumu haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangında evde büyük maddi hasar meydana geldi.

Yangının elektrik kontağından çıktığının tahmin edildiği belirtildi.

Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, üç çocuklu Pekel ailesini ziyaret etti. Can kaybının yaşanmamasının sevindirici olduğunu kaydeden Öndeş, aileye destek olacaklarını bildirdi.