Germencik'te gönüllüler günü kapsamında zeytin fidanı dikildi - Son Dakika

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Aydın'ın Germencik ilçesinde 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü dolayısıyla zeytin fidanı dikildi.

Ortaklar Fen Lisesinde düzenlenen etkinlikte öğrencilerin katılımıyla 20 zeytin fidanı toprakla buluşturuldu.

Etkinliğe katılan Kaymakam Turgay Gülenç, öğrencilere gönüllülük konusunda farkındalık yaratmak istediklerini belirterek, "Fidan dikimiyle hem gönüllü olmanın insan maneviyatına yapmış olduğu katkılara hem de doğayı koruma ve geliştirmenin önemine dikkat çekmek istiyoruz." dedi.

Etkinliğe İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Çiftçi, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Ahmet Parlakyalçın, İlçe Tarım ve Orman Müdürü İlknur Kavas, İlçe Emniyet Müdürü Ömüray Bozkurt ve İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Serkan Nacar da katıldı.