Üye Girişi
Germencik'te hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Germencik'te hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

07.02.2022 11:39
Germencik'te hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

Aydın'ın Germencik ilçesinde, hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Aydın'ın Germencik ilçesinde, hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İbrahim Kozan yönetimindeki 09 TM 255 plakalı otomobil, Atatürk Caddesi'nde Ferhat Ateş'in kullandığı 09 AGF 959 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Hafif ticari araç, çarpışmanın etkisiyle yol kenarında tost satışı yapılan seyyar el arabasına çarptı.

Kazada sürücüler ve otomobildeki yolcu Hafize Kozan yaralandı. Ambulansla Aydın Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Öte yandan hafif ticari aracın seyyar arabaya çarpması, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

YORUMLAR
500

Germencik, Otomobil, Tragger, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Germencik'te hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
11:34 Tüm operatörleri koronavirüse yakalanan belediye başkanı karları kendisi küredi
11:32 Birlikte yaşadığı kadın yeniden kocasına döndü! Çıkan tartışmada pompalıyla dehşet saçtı
11:24 Son Dakika: Vaka yoğunluğunun en çok arttığı 10 il
11:22 Kalp Yarası'nda bu akşam neler olacak? Ayşe trafik kazası geçiriyor
11:19 Şehir hayatından sıkılan Elazığlı, devletten aldığı destek ile 160 bin tavukluk çiftlik kurdu
11:19 Eski eş terörü! Öldürülmeye çalışılan kadın, silah tutukluk yapınca kurtulmuş
11:13 Son Dakika: Galatasaray, Diagne'nin sözleşmesini feshetti
11:09 Kadın arabasının bagajında çıplak bir adam buldu: 3 gündür oradaymış!
11:09 Uzmanlar "sakın yapmayın" dedi! Sosyal medyadaki alüminyum folyolu diş beyazlatma akımına "ölüme götürür" uyarısı!
11:07 İhbar ABD'den geldi! Türk rugby'cinin telefonunda çocuklara ait cinsel içerikli görüntüler bulundu! Mahkeme: Tedavi ol!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2022 11:45:40. #1.12#
SON DAKİKA: Germencik'te hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement