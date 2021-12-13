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Germencik'te hakkında 10 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika

Germencik'te hakkında 10 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

13.12.2021 19:01

Aydın'ın Germencik ilçesinde, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan hakkında kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Aydın'ın Germencik ilçesinde, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan hakkında kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Germencik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan ve aranan H.K'nin (31) Yeni Mahalledeki bir evde saklandığını belirledi.

Operasyon düzenleyen polis, H.K'yi yakaladı.

H.K. işlemlerinin ardından Aydın Kapalı Cezaevine teslim edildi.

Germencik'te hakkında 10 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Germencik'te hakkında 10 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Germencik'te hakkında 10 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Germencik'te hakkında 10 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Germencik İlçe Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu Madde Ticareti, Germencik, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Germencik'te hakkında 10 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Germencik'te hakkında 10 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika
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