Germencik'te halk eğitim merkezi sergi açıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Germencik'te halk eğitim merkezi sergi açıldı

02.06.2022 16:28

Aydın'ın Germencik ilçesinde, Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında Germencik Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından hazırlanan sergi açıldı.

Aydın'ın Germencik ilçesinde, Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında Germencik Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından hazırlanan sergi açıldı.

Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü önündeki sergi açılışında mehteran takımı ve halk oyunları gösterisi sunuldu.

El sanatları, dikiş, nakış ürünleri ile kabaktan oyma abajur, tepsi ve küçük sandıkların yer aldığı serdi ilgi gördü.

Açılışı Germencik Kaymakam Refiki Ahmet Akdağ, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Çiftçi, AK Parti Aydın İl Kadın Kolları Başkanı Duygu Göğde de katıldı.

Germencik'te halk eğitim merkezi sergi açıldı
Germencik'te halk eğitim merkezi sergi açıldı
Germencik'te halk eğitim merkezi sergi açıldı
Germencik'te halk eğitim merkezi sergi açıldı

YORUMLAR
500
Muş'ta Halk Eğitim Merkezi yıl sonu sergisi açıldı Muş'ta Halk Eğitim Merkezi yıl sonu sergisi açıldı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Germencik'te halk eğitim merkezi sergi açıldı - Son Dakika


Son Dakika
22:01 ABD'nin yeni yaptırım hedefinde Putin'e yakın olan Rus elitleri var
21:56 Beşiktaş, Romain Saiss ile prensip anlaşmasına vardı
21:54 Arazi anlaşmazlığı yaşadığı aileden 3 kişiyi vurdu
21:19 Dengesini kaybeden işçi 11. kattan aşağı düşerek hayatını kaybetti
21:18 Finlandiya Cumhurbaşkanı Türkiye'ye olumlu mesajlar verse de milletvekilleri farklı konuşuyor
20:58 Defterdarlık uzmanları, ellerinden alınan denetim ve inceleme yetkisi için Bakan Nebati'den çözüm bekliyor
20:13 Meteoroloji toz taşınımı için vatandaşlara "Dışarı çıkmayın" uyarısında bulundu
19:31 Ünlü iki hakem aynı anda eş cinsel olduğunu açıkladı
18:52 Chelsea'nin yıldız ismi, model Holly Scarfone ile el ele görüntülendi
18:41 Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, milli oyuncu Meryem Boz'u kadrosuna dahil etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2022 22:17:21. #1.11#
SON DAKİKA: Germencik'te halk eğitim merkezi sergi açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement