Son Dakika Haberleri: Germencik'te Hırsızlık Şüphelileri Tutuklandı

Germencik'te Hırsızlık Şüphelileri Tutuklandı

56 dakika önce

Aydın'ın Germencik ilçesinde hırsızlık suçundan aranan 2 kişi yakalandı.

Germencik'te Hırsızlık Şüphelileri Tutuklandı, System.String[]
Aydın'ın Germencik ilçesinde hırsızlık suçundan aranan 2 kişi yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık suçlarından aranan T.D. (20) ile F.M.'nin (19) adreslerine operasyon yaptı.

Gözaltına alınan şüpheliler, sevk edildikleri adliyede mahkemece tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 04:44 Kaynak: AA

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