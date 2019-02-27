Germencik'te Hırsızlık Şüphelileri Tutuklandı
56 dakika önce
Aydın'ın Germencik ilçesinde hırsızlık suçundan aranan 2 kişi yakalandı.
Aydın'ın Germencik ilçesinde hırsızlık suçundan aranan 2 kişi yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık suçlarından aranan T.D. (20) ile F.M.'nin (19) adreslerine operasyon yaptı.
Gözaltına alınan şüpheliler, sevk edildikleri adliyede mahkemece tutuklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 04:44 Kaynak: AA
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