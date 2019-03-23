Germencik'te İlkokul Öğrencilerinden Jandarmaya Mektup

Aydın'ın Germencik ilçesinde ilkokul öğrencileri, askerler için yazdıkları mektupları, İlçe Jandarma Komutanlığına giderek teslim etti.

Aydın'ın Germencik ilçesinde ilkokul öğrencileri, askerler için yazdıkları mektupları, İlçe Jandarma Komutanlığına giderek teslim etti.



İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, eTwinning projesi kapsamında "Mehmetçiğe moral mektubu" adıyla ilk okul öğrencilerine mektup yazdırdı.



Daha önce Güneydoğu'da vatani görevini yapan askerlere mektup yazan Yedi Eylül İlkokulu öğrencileri, bu kez İlçe Jandarma Komutanlığındaki askerler için yazdı.



Mektuplarını tamamlayan öğrenciler, öğretmenleri eşliğinde ellerinde Türk bayraklarıyla komutanlığa giderek yazılarını teslim etti.



Öğrencilerle yakından ilgilenen jandarma ekipleri, birlikte marşlar söyledi.

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