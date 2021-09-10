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Germencik'te incir festivali için geri sayım başladı - Son Dakika

Germencik'te incir festivali için geri sayım başladı

10.09.2021 09:26
Germencik'te incir festivali için geri sayım başladı, System.String[]

Germencik Belediyesinin katkılarıyla 17-18-19 Eylül 2021 tarihlerinde gerçekleşecek olan 18. İncir, Tarım, Kültür ve Sanat Festivali için geri sayım başladı.

Germencik Belediyesinin katkılarıyla 17-18-19 Eylül 2021 tarihlerinde gerçekleşecek olan 18. İncir, Tarım, Kültür ve Sanat Festivali için geri sayım başladı.

Geçtiğimiz yıl yapılması planlanan ancak pandemi sebebiyle ertelenen İncir Festivali bu yıl büyük bir organizasyonla gerçekleşecek. Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş'in pandemi sebebiyle sosyal anlamda büyük sıkıntılar yaşadığı bu süreçte psikolojik olarak olumlu anlamda katkı sunması, incirin ana vatanı olan Germencik'te incirin katma değerinin artması için büyük önem verdiği festival için son hazırlıklar tamamlandı. Festivalde incir firmaları için stantlar, çocuklar için şişme oyun alanları da olacak.

Ünlü isimler sahne alacak

18. İncir, Tarım, Kültür ve Sanat Festivali kapsamında düzenlenecek olan halk konserlerinde birbirinden ünlü isimler Cumhuriyet Meydanı'nda sahne alacak. Konser programı kapsamında ilk gün 17 Eylül Cuma Saat 21.30'da Ankaralı Ayşe olarak tanınan Ayşe Dinçer sahne alacak. Festivalin ikinci günü iki ünlü isim sahneyi paylaşacak. Saat 21.00'da Yılmaz Taner, saat 22.00'da Ece Mumay dinleyicileri ile buluşacak. Festival'in son günü olan 19 Eylül Pazar saat 21.30'da bir diğer ünlü isim Koray Avcı sahne alacak.

Festivalin sosyal olduğu kadar incirin katma değerini arttırmak, tanıtımını sağlamak ve markalaşması için önemli bir etkinlik olması sebebiyle firma stantları da yer alacak. Katılımcı firmalar İncir ve incir ürünleri başta olmak üzere çeşitli ürünleri misafirlerin beğenisine sunacak. Germencik Belediyesi festivalin gündüz etabında çocukların eğlenmesi ve iyi vakit geçirmeleri için şişme oyun alanları kuracak. Çeşitli oyun alanları ile çocuklar da festivalin tadını doyasıya çıkaracak. Festivalin bir diğer önemli etkinliği ise İncir Yetiştiriciliği Yarışması olacak. İncir üreticilerinin yarışacağı yarışma kapsamında İlçe Tarım Müdürlüğü, Germencik Ziraat Odası ve İncir Araştırma Enstitüsü yetkililerinden oluşacak bir komisyon en iyi incir yetiştiricini seçecek. Üreticilerin Germencik sınırları içerisinde yetiştirici olması ve 15 Eylül 2021 Çarşamba günü mesai bitimine kadar 2 kg miktarında incirini Germencik Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne teslim etmeleri gerekiyor. Yarışma neticesinde 1'inciye tam altın, 2'nciye yarım altın ve 3'üncüye çeyrek altın ödülü ve plaket verilecek.

Covid-19 kuralları unutulmadı

Halk sağlığının korunması ve pandemi ile mücadele tedbirleri çerçevesinde yayınlanan İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında aşı sürecini tamamlamayan veya hastalığı geçirmemiş kimseler konserlere katılamayacak. Söz konusu vatandaşlar sadece 48 saat içerisinde alınmak koşuluyla PCR negatif test sonucunu ibraz ederek konsere katılım sağlayabilecek.

"Festivalimize tüm halkımız davetlidir"

Germencik Belediyesi'nin düzenleyeceği 18. İncir, Tarım, Kültür ve Sanat Festivaline ilişkin açıklamalarda bulunan Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş şunları kaydetti; "Halkımıza sosyal anlamda olumlu katkıda bulunması ve moral olması açısından, öte yandan incir gibi kıymetli bir ürünün katma değerinin artması ve tanıtılmasında büyük önem arz eden 18. İncir, Tarım, Kültür ve Sanat Festivalimiz 17 - 19 Eylül tarihleri arasında 3 gün sürecek. Birbirinden değerli sanatçıların sahne alacağı festivalimizde, çocuklar için oyun alanları, firmaların katılacağı stant alanlar olacak. Tamamen ücretsiz olan festivalimize tüm halkımız davetlidir. Şimdiden iyi eğlenceler diliyorum." - AYDIN

Germencik'te incir festivali için geri sayım başladı
Germencik'te incir festivali için geri sayım başladı
Germencik'te incir festivali için geri sayım başladı
Germencik'te incir festivali için geri sayım başladı
Germencik'te incir festivali için geri sayım başladı

Germencik, oyunlar, Tarım, Eylül, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Germencik'te incir festivali için geri sayım başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Germencik'te incir festivali için geri sayım başladı - Son Dakika
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