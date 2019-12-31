Germencik'te jandarmadan Kore gazisine yeni yıl ziyareti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Germencik'te jandarmadan Kore gazisine yeni yıl ziyareti - Son Dakika

Germencik'te jandarmadan Kore gazisine yeni yıl ziyareti

6 saat önce

Aydın'ın Germencik ilçesinde jandarma personeli, yeni yıl dolayısıyla 90 yaşındaki Kore Gazisi Mehmet Dilsiz'i evinde ziyaret etti.

Germencik'te jandarmadan Kore gazisine yeni yıl ziyareti, System.String[]

Aydın'ın Germencik ilçesinde jandarma personeli, yeni yıl dolayısıyla 90 yaşındaki Kore Gazisi Mehmet Dilsiz'i evinde ziyaret etti.

Germencik İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Serkan Nacar ve beraberindeki jandarma personeli, ziyarette Kore Gazisi Dilsiz ve ailesinin yeni yılını kutladı.

Yaşlılığı dolayısıyla konuşmakta ve hareket etmekte güçlük çeken Dilsiz'e Türk bayrağı hediye edildi.

Gazetecilere açıklama yapan Dilsiz'in eşi Faden Dilsiz (75), ziyaretten dolayı çok mutlu olduklarını söyledi.

Yüzbaşı Nacar ise yeni yıl dolayısıyla ziyaretlerine ilçedeki tek Kore gazisinden başladıklarını belirterek, "Her zaman emirlerinde olduğumuzu, elimizden geldikçe her konuda gücümüzün yettiği kadarıyla destekleyeceğimizi, hiçbir zaman sahipsiz olmadıklarını bu ziyaretle kendilerine anlatıyoruz." dedi.

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Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 05:28 Kaynak: AA
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