Germencik'te jandarmadan Kore gazisine yeni yıl ziyareti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Germencik'te jandarmadan Kore gazisine yeni yıl ziyareti - Son Dakika

Germencik'te jandarmadan Kore gazisine yeni yıl ziyareti

6 saat önce

Aydın'ın Germencik ilçesinde jandarma personeli, yeni yıl dolayısıyla 90 yaşındaki Kore Gazisi Mehmet Dilsiz'i evinde ziyaret etti.

Aydın'ın Germencik ilçesinde jandarma personeli, yeni yıl dolayısıyla 90 yaşındaki Kore Gazisi Mehmet Dilsiz'i evinde ziyaret etti.

Germencik İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Serkan Nacar ve beraberindeki jandarma personeli, ziyarette Kore Gazisi Dilsiz ve ailesinin yeni yılını kutladı.

Yaşlılığı dolayısıyla konuşmakta ve hareket etmekte güçlük çeken Dilsiz'e Türk bayrağı hediye edildi.

Gazetecilere açıklama yapan Dilsiz'in eşi Faden Dilsiz (75), ziyaretten dolayı çok mutlu olduklarını söyledi.

Yüzbaşı Nacar ise yeni yıl dolayısıyla ziyaretlerine ilçedeki tek Kore gazisinden başladıklarını belirterek, "Her zaman emirlerinde olduğumuzu, elimizden geldikçe her konuda gücümüzün yettiği kadarıyla destekleyeceğimizi, hiçbir zaman sahipsiz olmadıklarını bu ziyaretle kendilerine anlatıyoruz." dedi.

Germencik'te jandarmadan Kore gazisine yeni yıl ziyareti

Germencik, Jandarma, Kore, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 08:45 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Şeyma Subaşı'ndan dikkat çeken yeni yıl mesajı: Bazı yanlışları düzeltme fırsatım var
Sosyal medya fenomeni Merve Taşkın'ın iç çamaşırlı yılbaşı paylaşımına beğeni yağdı Trabzonspor, Badou Ndiaye transferini bitirdi! Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: 10 yılda neler yaptık?

Son Dakika Haberleri
03:06 İşten çıkarılan işçiler yeni yıla İBB önünde girdiler - Son Dakika
03:04 Kilis'te yeni yılının ilk bebeği alihan kemal oldu - Son Dakika
03:04 2020'nin ilk bebeği cemile ikra oldu - Son Dakika
03:04 Gaziantep'te coşkulu kutlama, yeni yılın ilk bebeğinin adı ise 'perihan ılgın? - Son Dakika
03:04 Şırnak'ta 2019'un son doğan bebeğine çeyrek altın - Son Dakika
01:12 Mehmetçik 2020 yılını ailelerinden uzakta, nöbet tutarak karşıladı - Son Dakika
00:54 Fahrettin Koca yeni yılın ilk bebeğini ziyaret etti ve duyurdu: 2020 yılında doğum eylem planı devreye sokacağız - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2020 03:10:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Germencik'te jandarmadan Kore gazisine yeni yıl ziyareti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]