Germencik'te Kadın Sağlığı Eğitim Projesi tanıtıldı - Son Dakika

Aydın'ın Germencik ilçesinde Kadın Sağlığı Eğitim Projesi'nin tanıtımı amacıyla toplantı düzenlendi.

Belediye Konferans Salonu'ndaki etkinlikte kamu kurum amirleri, muhtarlar ve kadınlara proje hakkında bilgi verildi.

Toplantıda konuşan Germencik Kaymakamı Turgay Gülenç, projenin Aydın Valisi Hüseyin Aksoy'un eşi Hülya Aksoy'un koordinatörlüğünde Sağlık Müdürlüğünce yürütüleceğini belirtti.

Sağlıklı ve kalkınmış bir toplumun en temel yapı taşının kadınlar olduğunu kaydeden Gülenç, "Şiddetten kronik hastalıklara, kanserden obeziteye, organ bağışından her türlü bağımlılıkla ilgili mücadeleye, üreme sağlığından doğum sonrası depresyona kadar hemen her başlık bu projede yer bulmuş ve çalışma kapsamına alınmıştır. Hedef kitle 15 - 69 yaş arasıdır. Hedef nüfus ilçemiz için 14 bin 724 kadın vatandaşımızdır. Bu projedeki temel amacımız Kadınlarımızı bilgilendirmek ve onların bazı durumlar karşısında daha duyarlı bir hale gelmesini sağlamaktır." ifadelerini kullandı.

Hülya Aksoy da projenin farkındalık yaratmayı amaçladığını dile getirerek, katılımcılara teşekkür etti.

Toplantıya Belediye Başkanı Fuat Öndeş de katıldı.