Germencik'te kadınlar öğrenciler için maske üretiyor - AYDIN - Son Dakika

Aydın'ın Germencik ilçesinde "Güçlü Kadınlar, Güçlü Yarınlar Projesi" kapsamında Halk Eğitim Merkezi'ndeki gönüllü öğretmen ve kursiyerler, dezavantajlı bölgelerdeki öğrenciler için maske üretiyor.

Germencik Kaymakamı Ayhan Işık, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Çiftçi, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğündeki maske üretim çalışmalarını inceledi.

Kaymakam Işık, AA muhabirine, dezavantajlı bölgelerdeki öğrencilerin maske ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik proje hazırladıklarını, merkezde gönüllülük esasıyla maske üretildiğini kaydetti.

Böylece koronavirüs mücadelesine bir katkı sunulacağını ifade eden Işık, "Çocuklara yönelik renkli veya çocuk motifli maskeler öğrencilerimiz için daha cazip hale geliyor." dedi.

Öğretmen Suna Unutmaz Özbek ise her yaş gurubu için farklı bir maske ürettiklerini belirterek, "Günlük yaklaşık 500 adet maske üretiyoruz. Güçlü kadınlarımız sayesinde güçlü, sağlıklı yarınlarımız olacak." ifadelerini kullandı.