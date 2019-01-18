Germencik'te Karne Heyecanı

Aydın
'ın Germencik
ilçesinde karne dağıtım töreni gerçekleştirildi.
Neşetiye İlkokulunda düzenlenen törende, öğrencilere karneleri, Kaymakamı Ayhan Işık
tarafından verildi.
Burada konuşma yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Çiftçi
, öğrencilere seslenerek "İlk yarıyılı tamamlayarak tatile çıkıyorsunuz. Zamanınızı ailenizle birlikte iyi değerlendirin. Ailenize, ülkenize birer hayırlı birey olarak tekrar 2. dönem için okullarınıza dönerek eğitim öğretiminize devam edeceksiniz. Hepinize iyi tatiller diliyorum." dedi.
Törene Germencik Belediye Başkan Vekili Turgut Gökçen
ve İlçe Jandarma
Komutanı Yüzbaşı Okan Öztürk
de katıldı.
Öte yandan Şehit Cafer İlkokulunda düzenlenen törende ise öğrenciler, okul bahçesinde ay yıldız figürü yaptı.