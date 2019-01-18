Son Dakika Haberleri: Germencik'te Karne Heyecanı

Germencik'te Karne Heyecanı

1 saat önce

Aydın'ın Germencik ilçesinde karne dağıtım töreni gerçekleştirildi.

Germencik'te Karne Heyecanı, System.String[]
Aydın'ın Germencik ilçesinde karne dağıtım töreni gerçekleştirildi.

Neşetiye İlkokulunda düzenlenen törende, öğrencilere karneleri, Kaymakamı Ayhan Işık tarafından verildi.

Burada konuşma yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Çiftçi, öğrencilere seslenerek "İlk yarıyılı tamamlayarak tatile çıkıyorsunuz. Zamanınızı ailenizle birlikte iyi değerlendirin. Ailenize, ülkenize birer hayırlı birey olarak tekrar 2. dönem için okullarınıza dönerek eğitim öğretiminize devam edeceksiniz. Hepinize iyi tatiller diliyorum." dedi.


Törene Germencik Belediye Başkan Vekili Turgut Gökçen ve İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Okan Öztürk de katıldı.

Öte yandan Şehit Cafer İlkokulunda düzenlenen törende ise öğrenciler, okul bahçesinde ay yıldız figürü yaptı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 02:21 Kaynak: AA

Ayhan Işık, Aydın, Germencik, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kayınpederine ve Kayınvalidesine Kurşun Yağdıran Cani Damat, Delilleri Yok Etmek İçin Evi Ateşe Verdi Cumhur İttifakı'nın Çeşme Adayı, Ailevi Sebeplerden Dolayı Adaylıktan Çekildi

MEB'in Sistemini Hackleyip Notlarını Değiştiren Öğrenci Gözaltına Alındı Uyuşturucu Ticaretinden Yargılanan Gizem Karaca ve Çağatay Ulusoy'un Davası Yeniden Görülecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.1.2019 16:03:49. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Germencik'te Karne Heyecanı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]