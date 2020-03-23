Germencik'te Korona virüse karşı sıfır işgaliye uygulaması - Son Dakika
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Germencik'te Korona virüse karşı sıfır işgaliye uygulaması

6 saat önce

Dünya'da ve ülkemizde günden güne etkisini arttıran ve can kayıplarına yol açan Yeni Tip Koronavirüs salgınına yönelik önemli tedbirler alan ve ilçede seferberlik ilan eden Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş bir uygulamayı daha hayata geçirdi.

Germencik'te Korona virüse karşı sıfır işgaliye uygulaması, System.String[]

Dünya'da ve ülkemizde günden güne etkisini arttıran ve can kayıplarına yol açan Yeni Tip Koronavirüs salgınına yönelik önemli tedbirler alan ve ilçede seferberlik ilan eden Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş bir uygulamayı daha hayata geçirdi. Vatandaşların temasını engellemek için esnafa ait işgaliyeye konu olacak tüm unsurların kaldırılması için çalışma başlatıldı. Germencik Belediyesi zabıta ekipleri denetim gerçekleştirerek esnafları uyardı. Dükkan ve işletmelerin önünde yer alan dolap, masa-sandalye, mal ve malzeme, çeşitli araç gereçler, reklam tabela ve totemleri vb. gibi işgaliye unsurlarının kaldırılması için çalışma başlatıldı.


Korona virüs Salgını'na yönelik ilçede seferberlik ilan eden ve tam bir teyakkuz halinde faaliyetler gerçekleştiren Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş yapılan çalışmalarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.


Vatandaşları uyaran Öndeş şunları kaydetti: "Korona virüs salgını sebebiyle her geçen gün vaka sayısı ve buna bağlı olarak ölümler artıyor. Özellikle kronik hastalıkları olanlar ve 65 yaş ve üstü vatandaşlarımız en büyük risk grubu içerisinde yer alıyorlar. Öncelikle yaşlı ve kronik hastalığı bulunan vatandaşlarımızın evlerinden çıkmamaları, sokağa çıkma sınırlandırmasına uymalarını rica ediyorum. Tedbirlerimizi aldık ve almaya devam ediyoruz. Korona virüs önlem eylem planımızı başarıyla uygulamaya devam ediyoruz. Germencik Belediyesi olarak ilk günden bugüne gündüz gece çalışıyoruz. Tüm okul, cami, kamu kurum ve kuruluşlarını ilaçladık ve periyodik olarak ilaçlama çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Germencik - Ortaklar birliklerine ait toplu taşıma araçlarında dezenfektasyon uyguladık. Yine kamu, kurum kuruluşlarına dezenfektan ve kolonya dağıtımı gerçekleştirdik. Halkın yoğun olarak kullandığı güzergahları yıkayarak dezenfekte ettik. Yayınlanan genelgeler çerçevesinde de ilçemizde tam denetim sağlıyoruz. Pazarlarımızda tezgahlarımızı sosyal mesafeyi koruma adına 1 metre aralıklarla konumlandırdık, el seçimini önlemek için sebze ve meyvelerin önceden poşetlenmiş bir şekilde satılması uygulamasını başlattık. Ayrıca pazarlarımızda yaş sebze meyve haricinde tüm mal ve ürünlerin satışını durdurduk. Yerleşik esnafımızı da uyararak kurallara uymalarını sağlıyoruz. Bu çerçevede bugün işgaliyeye konu tüm unsurların kaldırılması için denetim gerçekleştirdik, uyarılarda bulunduk. Sokağa çıkma sınırlamasını desteklemek için banklarımızı kaldırdık ve sürekli olarak anons ve sosyal medya aracılığı ile uyarılarımızı sürdürüyoruz. Çalışanlarımızın sağlığını korumaya yönelik de tedbir aldık ve mesai saatlerimiz düzenledik. 24.03.2020 Salı gününden itibaren belediyede mesaimiz sabah 10.00'da başlayıp 15: 00'de bitecek. Bizler görevimizin başındayız, Germencik halkının gönlü rahat olsun. Ancak karşılıklı iş birliği ile bu zor günleri atlatacağımızı da unutmamak lazım. Kıymetli vatandaşlarımızdan zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları, sosyal mesafeyi korumaları ve hijyen şartlarına dikkat etmeleri hususlarına riayet etmelerini önemle rica ediyorum" dedi. - AYDIN

Koronavirüs, Fuat Öndeş, Germencik, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 06:01 Kaynak: İHA

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