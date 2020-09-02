Germencik'te Kovid-19 denetimleri devam ediyor - Son Dakika

Aydın'ın Germencik ilçesinde Kovid-19 salgını ile mücadele kapsamında denetimler devam ediyor.

Korona virüs tedbirleri kapsamında Germencik'te 175 işletme denetimden geçti. Yapılan denetimler kapsamında 66 Berber- Kuaför, 2 Ticari Taksi-Minibüs Durağı, 6 Taksi, 10 minibüs, 30 Kahvehane- Çay ocağı, 50 Lokanta/Restoran, 1 Spor Merkezi, 1 Konaklama Tesisi, 3 Çay Bahçesi, 2 Dernek Lokali, 2 Nikah/Düğün Salonu, 2 İnternet kafe, olmak üzere toplam 175 işletme-umuma açık yer 6 ekipten oluşan 18 personel ile denetlendi. Denetimlerde eksikleri olan işletmelere gerekli uyarılarda bulunularak, yasal işlemler gerçekleştirildi. - AYDIN