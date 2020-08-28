Germencik'te kuru incir hırsızlığına karşı mücadele - Son Dakika

Bu dönemde denetimlerin sıklaştığına dikkati çeken Işık, "Vatandaşımızın ürününü hırsızlara yem etmemek amacıyla ekiplerimizin denetimleri devam ediyor." dedi.

Kaymakamı Ayhan Işık başkanlığında, Halk Eğitim Merkezi konferans salonunda, İlçe Emniyet Müdürlüğü , İlçe Jandarma Komutanlığı ve ilgili kurum temsilcilerinin katılımıyla, incir hırsızlığının önlenmesine yönelik toplantı düzenlendi.

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